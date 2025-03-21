Белгород, 21 марта, 2025, 22:45 — ИА Регнум. В Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором передвигались бойцы подразделения «Орлан». Один человек погиб, четверо ранены, сообщил вечером 21 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как уточнил глава области, атака была совершена в Ракитянском районе в селе Илек-Кошары.

«Вновь у нас тяжёлая, невосполнимая потеря <…> При исполнении боевых задач погиб ещё один наш боец подразделения «Орлан». От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким. В этот тяжёлый момент вся Белгородская область с вами», — написал Гладков в Telegram-канале.

Помимо этого, в результате налета вражеского дрона ранения получили четверо коллег бойца. Один из них получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ноги. Остальные трое получили минно-взрывные травмы и контузии. Пострадавших госпитализировали в Ракитянскую центральную районную больницу, откуда их переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода, уточнил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее в Белгородской области один человек погиб и двое пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ.

За день до этого, 20 марта, три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Дрон ударил по движущемуся автомобилю на участке автодороги Графовка — Репяховка, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Ещё один БПЛА атаковал служебный автобус на дороге Святославка — Илёк-Кошары. Пострадала супружеская пара, которую госпитализировали.