Ереван, 21 марта, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности начать обсуждение вопроса о роспуске международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция.

Global Look Press

«Мы говорили, что есть вопросы, которые обсуждаемы, и есть не подлежащие обсуждению. Из обсуждаемых — возможность роспуска Минской группы ОБСЕ <․․․>. Еще раз повторюсь: вопрос роспуска МГ ОБСЕ подлежит обсуждению», — пояснил премьер Армении в интервью Общественному телевидению.

Пашинян уточнил, что формат Минской группы ОБСЕ потерял актуальность, так как Армения идёт к миру, поэтому Ереван инициирует обсуждения по данной теме в ближайшее время. Политик не указал, когда Армения может дать согласие на роспуск Минской группы ОБСЕ — до или после подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

«Цель — не сроки этого обсуждения, а содержание. Когда будут решены вопросы с содержанием, будет понятен механизм, и он покажется надежным, мы будем готовы пойти на определенные решения», — добавил премьер Армении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о своей готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном.

14 марта Никол Пашинян во время телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что текст проекта соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном согласован.

Глава правительства Армении также рассказал, что стороны обсудили другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений. Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Азербайджаном. В ведомстве отметили, что документ готов к подписанию.

Армения и Азербайджан начали обсуждать возможность подписания мирного договора в сентябре 2023 года, после того как армия Азербайджана взяла под контроль практически всю территорию Нагорного Карабаха.