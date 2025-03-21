Москва, 21 марта, 2025, 22:24 — ИА Регнум. Западные страны игнорируют факт несоблюдения прав человека на Украине. Об этой проблеме не говорит и генсек ООН Антониу Гутерриш, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Global Look Press

«Мы сейчас обращаем внимание Запада, что при обсуждении любой другой проблемы — Венесуэла, Северная Корея, Иран, Индия, Саудовская Аравия, практически любая страна — у них есть претензии в отношении прав человека, — сказал Лавров. — По крайней мере у американцев при Джо Байдене это было чуть ли не одним из ключевых пунктов. А в отношении Украины права человека вообще не звучат», — приводит слова министра медиахолдинг «Красная звезда».

Как отметил министр, Украина является единственной страной в мире, где приняты законы о запрете русского языка — одного из официальноых языков ООН во всех сферах. Данную проблему игнорирует и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, добавил Лавров.

Вместе с этим глава внешнеполитического ведомства считает, что секретариат ООН «приватизирован» и многие ключевые направления курируют выходцы из стран Североатлантического альянса (НАТО), несмотря на то, что Устав ООН требует от должностных лиц быть беспристрастными.

Как передавало ИА Регнум, на Украине на протяжении многих лет наблюдается нарушение прав русскоязычных граждан на государственном уровне. Так, 12 марта в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о введении полного запрета на использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время.

В январе 2023 года «языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь заявил, что настаивает на том, чтобы запретить использовать русский язык в личном общении во всех вузах. В конце того же года Креминь заявил, что ему поступило на 30% больше обращений о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чем годом ранее. В октябре 2024 года министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах.

В феврале Лавров заявил, что Украину следует освободить от расистских законов. В свою очередь президент России Владимир Путин ранее отмечал, что киевские власти вместе с западными кураторами пытаются уничтожить на Украине всё русское, но у такой политики нет и не может быть будущего.