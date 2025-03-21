Хинштейн рассказал о коррупционных схемах с землей в Курской области
Хинштейн: в Курской области немало земель незаконно выведено из госсобственности
Курск, 21 марта, 2025, 22:00 — ИА Регнум. В Курской области есть немало земель, незаконно выведенных из государственной собственности по коррупционным схемам. Об этом 21 марта заявил врио региона Александр Хинштейн.
«В Курской области немало земельных участков, которые по сомнительным, коррупционным схемам были выведены из государственной собственности. Сделаю всё, чтобы интересы закона, страны и наших жителей были надежно защищены!» — написал он в Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что в своей работе в регионе намерен применять имеющийся практический опыт борьбы с коррупцией и защиты государственных интересов.
В качестве примера он привел приговор по инициированному им делу о хищении элитных земельных участков в центре Самары. Суд приговорил директора фирмы «Хорс» Дмитрия Полянского к восьми годам заключения. Врио губернатора пообещал также защищать интересы жителей Курской области.
Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области в декабре 2024 года. Ранее он был депутатом Госдумы от Самарской области, возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Бывший глава региона Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию.
17 марта 2025 года Хинштейн рассказал, что был в смятении, когда начал работать в Курской области. Оказалось, что в регионе провалена реализация национальных проектов, 151 семье участников спецоперации полгода не выдавали положенные выплаты, а футбольный клуб «Авангард» находился на грани банкротства. По словам врио губернатора, ситуацию удалось улучшить, но не кардинально, в том числе из-за дефицита бюджета.
Также 17 марта Хинштейн заявил, что Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию по расхищению региона. Против нее возбудили несколько уголовных дел, ей предъявили иск на 3,2 млрд рублей, но это еще не окончательная сумма, она касается только строительства оборонительных сооружений в регионе.
12 марта МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве на сумму 156 млн рублей против компаний, изготавливавших бетонные пирамиды «зубы дракона» для линий заграждений в Курской области. На следующий день по итогам инспекторской проверки был уволен замглавы МЧС Курской области полковник Леонид Припута, отвечавший за вопросы гражданской обороны.