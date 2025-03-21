Курск, 21 марта, 2025, 22:00 — ИА Регнум. В Курской области есть немало земель, незаконно выведенных из государственной собственности по коррупционным схемам. Об этом 21 марта заявил врио региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В Курской области немало земельных участков, которые по сомнительным, коррупционным схемам были выведены из государственной собственности. Сделаю всё, чтобы интересы закона, страны и наших жителей были надежно защищены!» — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что в своей работе в регионе намерен применять имеющийся практический опыт борьбы с коррупцией и защиты государственных интересов.

В качестве примера он привел приговор по инициированному им делу о хищении элитных земельных участков в центре Самары. Суд приговорил директора фирмы «Хорс» Дмитрия Полянского к восьми годам заключения. Врио губернатора пообещал также защищать интересы жителей Курской области.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области в декабре 2024 года. Ранее он был депутатом Госдумы от Самарской области, возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Бывший глава региона Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию.

17 марта 2025 года Хинштейн рассказал, что был в смятении, когда начал работать в Курской области. Оказалось, что в регионе провалена реализация национальных проектов, 151 семье участников спецоперации полгода не выдавали положенные выплаты, а футбольный клуб «Авангард» находился на грани банкротства. По словам врио губернатора, ситуацию удалось улучшить, но не кардинально, в том числе из-за дефицита бюджета.

Также 17 марта Хинштейн заявил, что Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию по расхищению региона. Против нее возбудили несколько уголовных дел, ей предъявили иск на 3,2 млрд рублей, но это еще не окончательная сумма, она касается только строительства оборонительных сооружений в регионе.

12 марта МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве на сумму 156 млн рублей против компаний, изготавливавших бетонные пирамиды «зубы дракона» для линий заграждений в Курской области. На следующий день по итогам инспекторской проверки был уволен замглавы МЧС Курской области полковник Леонид Припута, отвечавший за вопросы гражданской обороны.