Москва, 21 марта, 2025, 21:44 — ИА Регнум. Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде 18 февраля проходили без подготовки. Об этом 21 марта рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Global Look Press

Он отметил, что никакой предварительной работы не было, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились по инициативе американского лидера.

«Мы все исходили из того, что не Трамп обрубал отношения, а [бывший президент США] Джо Байден, но это одна страна. Трамп это прекрасно осознавал и позвонил сам», — сообщил министр в интервью для документального фильма «Сергей Лавров: «Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному» на телеканале «Звезда».

Лавров рассказал, что уже в ходе телефонного разговора с Путиным Трамп предложил сторонам встретиться в Эр-Рияде.

«Мы полетели туда через три дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею в виду двусторонней. Конечно, каждая команда готовилась: у нас в МИД, у них — в Госдепартаменте», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый телефонный разговор Путина и Трампа после инаугурации американского лидера. Беседа длилась около полутора часов. Главы государств обсудили, в частности, украинский конфликт.

18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Лавров после встречи подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга, а также договорились создавать условия по мере урегулирования ситуации на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

После этого состоялось еще несколько контактов, в том числе на высшем уровне. Путин и Трамп поговорили по телефону 18 марта и, в частности, подробно обсудили ситуацию на Украине.