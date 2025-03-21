Лондон, 21 марта, 2025, 21:11 — ИА Регнум. Избранный президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов.

Global Look Press

«Я против, но я считаю, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально», — заявила она в интервью Sky News.

Ковентри добавила, что хотела бы создать рабочую группу, которая разработает политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами.

«В Африке тоже происходят конфликты, и сейчас они ужасны. К сожалению, эта проблема никуда не исчезает. Как же нам защитить и поддержать спортсменов? Как мы можем гарантировать, что у всех атлетов будет возможность участвовать в Олимпийских играх?» — подчеркнула она.

По ее словам, ответственность МОК состоит в том, чтобы обеспечить безопасность спортсменов во время Олимпиады, защитить и поддержать их.

«Это сложный баланс. Но в конечном итоге я верю, что лучше всего для нашего движения — гарантировать, что все спортсмены будут представлены», — указала она.

На вопрос, вернется ли сборная России на соревнования к зимней Олимпиаде 2026 года в Милан, Ковентри ответила, что обсудит это с рабочей группой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Ковентри стала первой женщиной, избранной на пост президента МОК. Выборы главы организации прошли 20 марта в Греции на 144-й сессии комитета. Спортсменка вступит в должность 24 июня.

Издание KP.RU отметило, что Ковентри в ходе своей предвыборной кампании почти не поднимала вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпиаде, но выступала за снятие введенного в 2022 году запрета на участие россиян в турнирах.

В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от соревнований до дальнейшего уведомления. По словам директора по коммуникациям Марка Адамса, такое решение было принято из-за того, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В ответ на это президент России Владимир Путин отметил, что подходы МОК по недопуску атлетов противоречат самой природе спорта. Политики стали решать, на кого распространяется действие Олимпийской хартии, а на кого — нет, добавил глава государства и назвал решение МОК этнической дискриминацией. Путин уточнил, что необходимо скорректировать деятельность ОКР и нарастить усилия организации по международному сотрудничеству, несмотря на ограничения.