Париж, 21 марта, 2025, 21:23 — ИА Регнум. Бывшему премьер-министру Франции, мэру города Гавр Эдуару Филиппу прислали письмо с патроном и угрозами. Об этом 21 марта сообщила газета Ouest France.

Global Look Press

Письмо прислали на его имя в мэрию города, послание обнаружили сотрудники администрации. По данным издания, присланный патрон был уже отстрелян. Филипп сообщил о происшествии в полицию и передал конверт правоохранителям.

Издание отметило, что Филипп выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Франции, которые пройдут в 2027 году. Он уже получал угрозы в марте 2023 года, тогда ему прислали конверт с белым порошком и словами «Аллах акбар».

Филипп был мэром Гавра с 2010 по 2017 год, после чего действующий президент Франции Эммануэль Макрон назначил его премьер-министром. В этой должности он проработал до 2020 года, став самой любимой политической фигурой в стране, согласно опросам исследовательских центров BVA и Ipsos. Потом он второй раз избрался главой города.