Анкара, 21 марта, 2025, 20:58 — ИА Регнум. Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу давал показания в течение трех часов и отверг все обвинения. Об этом 21 марта сообщил оппозиционный турецкий телеканал Sözçü TV.

Global Look Press

«Процесс с дачей показаний завершен. Имамоглу три часа давал показания, отверг все обвинения», — передал телеканал в прямом эфире.

Отмечается, что Имамоглу может предстать перед судом в субботу, 22 марта.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 марта Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Сразу после задержания Имамоглу власти страны запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим. Но несмотря на это, во многих турецких городах тысячи людей вышли на акции протеста. Лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озел во время митинга в Стамбуле назвал арест мэра «попыткой переворота» и обвинил власти в попытках сломить Имамоглу «дубиной правосудия».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что протесты в Турции являются суверенным делом государства и не станут поводом для разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.