Вашингтон, 21 марта, 2025, 20:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не планировал звонить главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но согласился, когда украинский политик попросил о разговоре. Об этом 21 марта заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог.

Global Look Press

«Знаете, президент Трамп действительно великодушен. Зеленский попросил о звонке <…> Президент ответил: «Конечно», — рассказал он на телеканале ABC News.

Келлог также назвал неправильным поведение Зеленского во время встречи с Трампом в Белом доме 28 февраля. По его словам, главу киевского режима предупреждали, что не стоит так поступать перед представителями СМИ, но тот не послушал.

Как передавало ИА Регнум, Трамп созвонился с Зеленским 19 марта. Они побеседовали на следующий день после телефонного разговора американского лидера и президента РФ Владимира Путина, на котором они детально обсудили ситуацию на Украине.

Зеленский на встрече в Белом доме с Трампом начал вести себя по-хамски, когда американский лидер заговорил о необходимости согласиться на переговоры с Россией. Из-за этого главу киевского режима выставили из Белого дома.

Позже Трамп признался, что спровоцировал этот скандал. Это было нужно, чтобы надавить на Зеленского, так как он был против мирного урегулирования конфликта на Украине. Также для этих целей Вашингтон на время приостановил оказание военной помощи Киеву.