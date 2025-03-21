Краснодар, 21 марта, 2025, 20:29 — ИА Регнум. На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Об этом 21 марта сообщил оперштаб региона.

Алексей Куденко/РИА Новости

«На нефтебазе в Кавказском районе ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров и очаги за границами территории. По состоянию на 18:00 пожар продолжается на площади в 2050 кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В оперштабе сообщили, что завершается тушение резервуара, загоревшегося 19 марта, вокруг него возгорание ликвидировано, в самом резервуаре площадь горения составляет около 800 кв. м. Горение второго резервуара продолжается, площадь пожара оценивается в 1250 кв. м.

Отмечается, что в тушении задействованы 473 человека и 189 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 19 марта атаковали нефтебазу возле станицы Кавказской Краснодарского края. На объекте после падения обломков дрона начался пожар. В ночь на 21 марта на объекте произошел взрыв из-за разгерметизации одного резервуара. Два человека пострадали.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонные переговоры, обсудив вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Американский лидер выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергетическим объектам. Путин со своей стороны поддержал это предложение и дал Вооруженным силам РФ соответствующий приказ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение Трампа. По его словам, Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, направлявшихся в Николаевскую область для удара по энергообъекту. ВСУ, напротив, той же ночью нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты России, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, такие действия являются прямым свидетельством дефицита договороспособности украинской стороны.