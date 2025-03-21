Москва, 21 марта, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани договорились наращивать инвестиционные связи двух стран. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Global Look Press

Отмечается, что Путин и Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели актуальные вопросы развития российско-катарского сотрудничества.

«Условлено предпринимать скоординированные усилия, направленные на наращивание инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта первый вице-премьер РФ Денис Мантуровсообщил, что Россия рассматривает возможность локализации производства лекарственных средств в Катаре. Кроме того, он отметил, что Москва готова увеличить поставки Дохе сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной.

Также Мантуров рассказал, что Россия работает над организацией морских контейнерных линий в Катаре. Он добавил, что это позволит бизнесу сократить издержки. По его словам, Катар рассматривается в качестве перспективного участника транспортного коридора «Север — Юг».