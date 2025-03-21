Москва, 21 марта, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Начальник главного центра информационных технологий (ЦИТ) Росгвардии Николай Чепкасов арестован по делу о мошенничестве в крупном размере. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Заседание, на котором обвинение ходатайствовало о заключении фигуранта под стражу, прошло 20 марта.

«Результат рассмотрения: удовлетворено», — говорится в картотеке на сайте суда.

Как передавало ИА Регнум, Чепкасов был задержан 20 марта. ЦИТ отвечает за телекоммуникационную инфраструктуру Росгвардии, информационную безопасность ведомства, а также занимается вопросами импортозамещения программного обеспечения.

В феврале военный суд постановил арестовать генерал-майора Росгвардии Константина Рябых по делу о взятке в размере 15 млн рублей. Он возглавлял один из департаментов ведомства.