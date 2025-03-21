Киев, 21 марта, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании на Украине миротворческой миссии под эгидой ООН.

Global Look Press

«При всем уважении, ООН нас не защитит», — приводит его слова украинское издание «Страна. ua».

По словам Зеленского, миротворческая миссия ООН не является альтернативой гарантиям безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта газета Telegraph написала, что Макрон хочет отправить европейских военных на Украину под видом миротворцев ООН.

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард 20 марта заявил, что Лондон может направить на Украину свои войска с восточных рубежей НАТО. По его словам, в странах Прибалтики базируются около 2,6 тыс. британских военнослужащих. При этом он подчеркнул, что Стармер не поддержит эту идею, если не будет поддержки США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале отметил, что Россия не давала согласия на отправку иностранных войск на Украину, а для размещения миротворцев требуется одобрение обеих сторон конфликта. Он назвал эту инициативу лукавой попыткой снова накачать киевский режим оружием.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили урегулирование украинского кризиса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее отметил, что в этом разговоре тему возможной отправки миротворцев никто не поднимал.