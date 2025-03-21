Киев, 21 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Украина не станет контактировать с Россией на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии. Об этом 21 марта сообщил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.

Global Look Press

«Мы относимся к переговорам в Саудовской Аравии как к двусторонним украинско-американским. Там будут обсуждаться детали решений, которые уже приняты», — процитировало его издание «Страна. ua».

Он подчеркнул, что встреча будет носить исключительно технический характер. В ее ходе стороны попробуют определить потенциальные условия для прекращения огня. Тихий пояснил, что речь идет о контроле за ходом прекращения боевых действий, процедуре мониторинга.

Украине неизвестно, как будет происходить встреча между Россией и США, отметил он, добавив лишь, что все три делегации будут находиться на территории одного отеля в Эр-Рияде. По его словам, страну на переговорах представят делегаты оборонных и энергетических ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры представителей США с Россией и Украиной состоятся 24 марта. Российскую делегацию возглавят руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москве и Вашингтону на предстоящих переговорах нужно будет проработать некоторые детали по вопросу прекращения огня на Украине. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог отметил, что делегация намерена провести «непрямые переговоры» между российской и украинской сторонами. «Челночная дипломатия» нацелена на достижение полноценного прекращения огня на Украине в качестве одного из этапов завершения конфликта, подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что поддерживает мирное урегулирование на Украине и готов тщательно проработать возможные варианты. При этом обязательно нужно учитывать необходимость устранить первопричины кризиса, а также законные интересы России в области безопасности.