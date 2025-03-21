Москва, 21 марта, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Российские вузы проводят недостаточно качественную работу по адаптации и воспитанию иностранных студентов. Об этом 21 марта заявил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«С приемом мы более-менее понимаем, с филиалами тоже, а вопрос воспитания и адаптации у нас поставлен пока недостаточно хорошо», — отметил он в ходе пленарного заседания «Международное позиционирование российского образования» на площадке «Высшей школы экономики».

Фальков рассказал о результатах опроса 588 российских вузов, проведенного в конце 2024 года. Он показал, что только половина учреждений работает в других странах со школьниками, которые являются потенциальными абитуриентами.

Министр также посетовал на низкий уровень подготовки иностранных студентов, поступающих в российские вузы. Он призвал повысить качество их отбора, даже если из-за этого не будет выполнен план.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Россия вошла пятерку стран, которые являются лидерами по числу обучающихся в них иностранных студентов. Чаще всего в РФ приезжают учиться из Белоруссии, Вьетнама, Китая, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, с Украины, из Монголии, Казахстана и Киргизии.

Президент РФ Владимир Путин в январе 2025 года поручил правительству разработать предложения по созданию информационного сервиса для иностранных студентов, работающего по принципу «одного окна». В нем также должны отражаться данные об условиях получения образования и мерах поддержки со стороны государства. Срок исполнения поручения до 1 октября.