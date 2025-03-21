Москва, 21 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему обмана с использованием образов актеров театра и кино. О новой уловке рассказала компания F6.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Аферисты уже давно публикуют рекламу розыгрыша или лотереи, используя при этом образы известных личностей. Сначала жертву просят открывать коробочки с призами и после открытия третьей человеку сообщают о выигрыше. После этого жертву просят ввести информацию со своей банковской карты, заявляя, что это нужно для получения призовых денег. Также у человека просят совершить платеж, необходимый для конвертации валюты выигрыша.

«В итоге жертва лишается переведенных денег, а данные карты оказываются скомпрометированы», — пояснили в Telegram-канале F6.

В компании подчеркнули, что впервые выявили схему обмана с использованием лиц именно актеров. Раньше для афер выбирали популярных певцов и блогеров. Но со временем популярность схем с розыгрышами от имени известных людей начала падать, поэтому мошенники стали искать новые лица, пытаясь расширить аудиторию за счет более старшего поколения.

«Злоумышленники рассчитывают, что взрослая аудитория доверится знакомым образам из кинофильмов и телесериалов», — высказала мнение старший аналитик Digital Risk Protection F6 Мария Синицына.

По ее словам, подобные лотереи с коробочками с призом за 2023 и 2024 годы принесли преступникам свыше 81 млн рублей. Такие данные F6 привела, исходя всего из одной изученной партнерской программы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта россиянам рассказали, что мошенники разработали схему обмана с самозапретом на кредиты, при использовании которой они представляются сотрудниками банков и пытаются убедить потенциальных жертв в якобы неправильно установленной функции, чтобы те перешли по фишинговой ссылке. После перехода преступники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах» и банковских приложениях, а затем крадут денежные средства.

Президент России Владимир Путин 5 марта рассказал, что за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры, и призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.

18 марта сообщалось, что Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, они в том числе охватывают дропперов и применение в преступных схемах искусственного интеллекта. Уточняется, что при их разработке были проанализированы наиболее распространенные схемы.