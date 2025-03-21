Вашингтон, 21 марта, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Режим полного прекращения огня на Украине может быть достигнут уже «очень скоро». Об этом 21 марта заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Global Look Press

«Я думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, затем у нас будет достигнуто соглашение», — заявил он.

По его словам, на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня.

Также Трамп добавил, что переговоры по разделу территорий между Москвой и Киевом проходят «прямо сейчас».

Как передавало ИА Регнум, 20 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что консультации между Россией и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде.

18 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москве и Вашингтону на предстоящих переговорах нужно будет проработать некоторые детали по вопросу прекращения огня на Украине.

Президент России Владимир Путин 18 марта во время беседы с Трампом заявил, что поддерживает мирное урегулирование на Украине и готов тщательно проработать возможные варианты. При этом обязательно нужно учитывать необходимость устранить первопричины кризиса, а также законные интересы России в области безопасности. Лидеры пришли к согласию о необходимости прекращения взаимных ударов сторон конфликта по энергетическим объектам. Глава российского государства отдал военным соответствующий приказ.

Тем не менее киевский режим не прекратил атаки на энергообъекты России. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это говорит о нежелании Киева завершать вооруженный конфликт и дефиците договороспособности Владимира Зеленского и его команды.