* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 21 марта, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Британский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Джеймс Скотт Рис Андерсон (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) снял на нашлемную камеру собственное пленение в Курской области. Видео 21 марта опубликовал телеканал RT.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На кадрах видно, что украинские военные не понимают, куда им идти. При этом Андерсон по-английски угрожает «пристрелить» российских бойцов.

Спустя мгновения военные 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты армии России, появившись сзади, берут боевиков ВСУ в плен. Они требуют сложить оружие.

Андерсон поднимает руки вверх и ложится на землю. При этом он на ломаном русском сообщает, что у него две гранаты.

Отмечается, что видео снято в конце ноября рядом с одним из сёл Суджанского района. ВСУ тогда попали в окружение во время боёв в лесах.

Как передавало ИА Регнум, Андерсон рассказал, что 13 ноября прибыл в Курскую область, а 23 ноября попал в плен. В показаниях он уверяет, что не убивал мирных жителей. По его словам, поехать в зону боевых действий его побудили финансовые проблемы.

Кроме того, Андерсон признал, что у Вооружённых сил РФ намного больше оружия и живой силы и ВСУ не стоило вторгаться в Курскую область.

Суд приговорил Андерсона к 19 годам лишения свободы. Установлено, что он за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях против РФ и в составе украинских формирований незаконно вторгся на российскую территорию, где совершал преступления против мирного населения. Британец признан виновным в совершении теракта на территории Курской области и наемничестве (пункты «а», «в» части 2 статьи 205, части 3 статьи 359 УК РФ).