* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 21 марта, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил активиста Александра Скобова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 16 годам лишения свободы, признав виновным в оправдании терроризма и участии в террористическом сообществе. Об этом 21 марта сообщила прокуратура города.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Суд установил, что Скобов с февраля 2023 года по март 2024 года публиковал в соцсетях и на сайте «Форума свободной России» (организация, признанная в РФ нежелательной) информацию, которая оправдывала теракты, а также призывал к противоправным действиям.

«С учетом позиции государственного обвинителя Скобов приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также суд назначил Скобову штраф в размере 300 тыс. рублей и лишил права заниматься администрированием сайтов и каналов в течение четырех лет.

Скобов в юности учился на историческом факультете Ленинградского университета, но был отчислен в 1976 году за участие в политической акции. В советское время был диссидентом. Делал антивоенные обращения во время первой чеченской кампании. Когда ВСУ начали боевые действия в Донбассе в 2014 году, Скобов поддержал киевский режим, а в 2022-м выступил против спецоперации на Украине. Его арестовали в апреле 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в колонию отправили режиссера Евгению Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Суд приговорил ее к пяти годам и семи месяцам лишения свободы за оправдание терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол».

12 марта прошло судебное заседание по делу об оправдании терроризма, возбужденного против журналистки Надежды Кеворковой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Прокурор запросил назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и штрафа в размере 500 тыс. рублей.