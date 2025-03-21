Вашингтон, 21 марта, 2025, 19:02 — ИА Регнум. США не заинтересованы в войне с Китаем, но к ней отлично подготовлены. Об этом 21 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

«Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться. Я бы не хотел демонстрировать это кому-либо», — отметил американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме.

Он также сообщил, что собирается провести разговор с председателя КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить торговлю, таможенные пошлины и борьбу с распространением наркотиков.

«Я буду говорить с председателем Си. У меня с ним отличные отношения. У нас будут очень хорошие отношения, но у нас [торговый] дефицит в $1 трлн из-за [бывшего президента США Джо] Байдена… Я объяснял это председателю Си», — уточнил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день газета The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, заявила, что Пентагон ознакомит американского предпринимателя и главу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илона Маска с засекреченными планами США на случай войны с Китаем. Отмечалось, что в них войдут действия по предупреждению угроз со стороны Китая, варианты ударов по китайским целям, а также временные рамки и стратегии — все это покажут на 20–30 слайдах презентации.

Кроме того, 5 марта посольство КНР в Вашингтоне подчеркнуло готовность к «любому типу войны» с США из-за пошлин на товары из Китая, которые Белый дом повысил с 10% до 20%. В посольстве также добавили, что для реального решения вопроса с наркотиками Вашингтону стоит начать вести конструктивный диалог.

На данный момент дата встречи президента США и председателя КНР не определена. Сам глава Белого дома в июне отмечал, что не возражает против того, чтобы встретиться со своим китайским коллегой.