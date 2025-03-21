Вашингтон, 21 марта, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что по итогам контактов с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским уже намечены контуры будущей сделки по Украине. Об этом американский лидер рассказал 21 марта.

Global Look Press

«Я прекрасно взаимодействовал с обоими джентльменами (Путиным и Зеленским. — Прим. ред.), и у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки. Надеюсь, что это так», — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Он также снова заявил о том, что если бы он был президентом в 2022 году, то украинского конфликта бы не произошло. Трамп подчеркнул, что, к сожалению, у США тогда не было «компетентного президента».

18 марта Трамп созвонился с Путиным. Одной из тем повестки стало обсуждение ситуации на Украине. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней, соответствующее распоряжение глава государства отдал российским военным.

19 марта Трамп поговорил по телефону с Зеленским. Глава киевского режима также поддержал идею о прекращении ударов по энергообъектам.

Однако в ночь на 19 марта Украина атаковала российскую территорию дронами, что привело к пожару на нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Российские же ПВО после распоряжения Путина оперативно сбили семь беспилотников, выпущенных в сторону Украины.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна. Он также подчеркнул, что киевскому режиму нельзя верить.

На нарушение договоренности Зеленским указала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, так он показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.

Позже 21 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Минобороны подчеркнули, что подрыв был преднамеренным.