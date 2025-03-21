Черногорск, Хакасия, 21 марта, 2025, 18:58 — ИА Регнум. В Хакасии 37-летняя девушка погибла, когда в ее автомобиль въехала пожарная машина. Кадры аварии 21 марта опубликовал Telegram-канала «112».

Кадр из видео

Отмечается, что трагедия произошла на Советской улице в Черногорске. По данным канала, у погибшей не было прав, и в момент пересечения перекрестка водитель не обращала внимания на проблесковые маячки и звуковые сигналы спецтехники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954806" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент жуткого ДТП в Хакасии

«В результате легковушка превратилась в груду металла, а пожарка перевернулась. Тело женщины пришлось вырезать из смятого авто инструментами», — говорится в публикации.

ГИБДД и прокуратура начали проверку обстоятельств ДТП.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/e4GxrjJvg" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП в Хакасии

Как передавало ИА Регнум, 19 марта в Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Отмечается, что инцидент произошел, когда пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту Махачкала — Кизляр, столкнулась с грузовой «Газелью».

17 марта под Калугой такси врезалось в легковой автомобиль. В результате инцидента один человек погиб и еще восемь получили травмы. В МВД уточнили, что причины и обстоятельства трагедии будут установлены.