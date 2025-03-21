В Хакасии погибла девушка, не пропустившая пожарную машину со спецсигналом
Черногорск, Хакасия, 21 марта, 2025, 18:58 — ИА Регнум. В Хакасии 37-летняя девушка погибла, когда в ее автомобиль въехала пожарная машина. Кадры аварии 21 марта опубликовал Telegram-канала «112».
Отмечается, что трагедия произошла на Советской улице в Черногорске. По данным канала, у погибшей не было прав, и в момент пересечения перекрестка водитель не обращала внимания на проблесковые маячки и звуковые сигналы спецтехники.
«В результате легковушка превратилась в груду металла, а пожарка перевернулась. Тело женщины пришлось вырезать из смятого авто инструментами», — говорится в публикации.
ГИБДД и прокуратура начали проверку обстоятельств ДТП.
Как передавало ИА Регнум, 19 марта в Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Отмечается, что инцидент произошел, когда пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту Махачкала — Кизляр, столкнулась с грузовой «Газелью».
17 марта под Калугой такси врезалось в легковой автомобиль. В результате инцидента один человек погиб и еще восемь получили травмы. В МВД уточнили, что причины и обстоятельства трагедии будут установлены.