Рязань, 21 марта, 2025, 18:55 — ИА Регнум. В Рязанской области завершилось обучение первого потока федеральной программы «СВОй бизнес» — совместной инициативы «Единой России», «Опоры России» и Корпорации МСП. Ветераны спецоперации и члены их семей прошли комплексный образовательный курс по предпринимательскому делу, узнали о действующих мерах поддержки бизнеса, а также посетили различные предприятия региона, где смогли пообщаться с предпринимателями.

Максим Богодвид/РИА Новости

Как рассказал губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков, это первый регион, где запущен этот федеральный проект. «Благодарен всем, кто поддержал инициативу и принял в ней участие, за конструктивное взаимодействие. Нам сегодня важно обеспечить всестороннюю поддержку участников СВО и их семей. Проект «СВОй бизнес» — один из инструментов, направленных на эту задачу. Дальше будем делиться опытом с другими регионами, в том числе на площадке комиссии Госсовета РФ. Мы у себя в регионе уже приняли решение продолжить образовательные модули на базе Агентства развития бизнеса. Весь комплекс услуг будет предоставляться в режиме «одного окна», — сказал Павел Малков.

«Целью программы «СВОй бизнес» является помощь участникам специальной военной операции и членам их семей в запуске собственного дела. Созданный для них комплекс поддержки включает не только обучающий курс, но и инструменты для запуска и развития своего бизнеса, а также постоянную поддержку от профессиональных наставников и консультации профильных специалистов», — подчеркнула первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина.

Опыт Рязанской области будет распространен на другие субъекты РФ. Ожидается, что участие в проекте смогут принять не менее 500 человек ежегодно.

«Чтобы запуск и первые шаги в своем бизнесе для участников программы «СВОй бизнес» были максимально эффективными, мы будем поддерживать их и дальше, после завершения обучения. Каждый из них может в любой момент обратиться к профильным специалистам, которые помогут решать различные вопросы как на этапе запуска своего дела, так и в процессе ведения бизнеса», — сказал председатель общественного совета проекта «Единой России» «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин.

Обучение в рамках программы «СВОй бизнес» проходило в течение пяти дней в очном формате. Перед слушателями выступили эксперты в юридической, финансовой, кадровой, бухгалтерской и других сферах. О нюансах и практике ведения бизнеса рассказали владельцы рязанских предприятий, посещение которых было включено в программу обучения.

«При подготовке обучающей программы в рамках проекта «СВОй бизнес» перед нами стояла задача сделать курс, включающий в себя ответы на широкий спектр вопросов по старту и ведению бизнеса. Для многих участников проекта это совершенно новая тема, и важно было дать максимально прикладные знания по основам предпринимательской деятельности, рассказать о ключевых финансовых и юридических вопросах, а также дать полную раскладку по доступным мерам господдержки, воспользоваться которыми можно через цифровую платформу МСП.РФ», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, о запуске федерального проекта «СВОй бизнес» для участников спецоперации и членов их семей было объявлено в середине февраля 2025 года.