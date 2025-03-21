Вашингтон, 21 марта, 2025, 18:45 — ИА Регнум. В США уже на протяжении пяти лет тайно ведут испытания истребителя шестого поколения F-47, который станет самым смертоносным самолетом. Об этом 21 марта заявил президент США Дональд Трамп.

US Navy/Global Look Press

Совместно с министром обороны страны Питом Хегсетом и командующим ВВС США генералом Дэвидом Элвином американский лидер в Овальном кабинете объявил, что контракт на разработку истребителя по программе NGAD (Next-Generation Air Dominance) передан компании Boeing. Ожидается, что сумма сделки по разработке и производству составит не менее 20 млрд долларов. Стоимость самих самолетов достигнет приблизительно 300 млн долларов за штуку.

«ВВС США приступают к реализации программы шестого поколения истребителей, и это будет F-47. Его уже тайно испытывают, и мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире. Его маневренность, скорость более двух Махов, вооружение и скрытность — такого еще не было», — отметил Трамп.

По мнению главы государства, F-47 станет самым мощным и смертоносным истребителем из числа существующих. Технологии «стелс» сделают его практически невидимым для радаров. Производство уже частично наладили и есть интерес со стороны союзников США, добавил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум в октябре прошлого года, Пентагон решил дополнительно потратить более 1,3 млрд долларов на усовершенствование двигателей для истребителей пятого поколения F-35. Согласно условиям сделки, компании предстоит провести работы по проектированию, разработке, испытаниям и интеграции усовершенствованной силовой установки до марта 2028 года.

В ноябре власти США одобрили полномасштабное производство истребителей F-35, которые по итогу проверки не соответствовали требованиям эксплуатации. Среди дефектов, выявленных в ходе испытаний, значатся невозможность разместить необходимое вспомогательное оборудование на десантном корабле, неспособность самолетов поддерживать стелс-функции и низкая точность стрелкового оружия, на которую повлияли проблемы с конструкцией и установкой и другие изъяны.