Москва, 21 марта, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Ситуация, когда ставки по депозитам были выше ключевой, является нестандартной, сейчас положение нормализировалось. Об этом 21 марта заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Софья Сандурская/ТАСС Эльвира Набиуллина

«Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки — это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки», — отметила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина напомнила, что ставки по депозитам в ноябре–декабре 2024 года были выше ключевой в том числе потому, что банки ожидали дальнейшего ужесточения кредитной политики.

По ее словам, сейчас спреды между ставками по депозитам и ключевой уменьшились, поскольку ЦБ откорректировал график соблюдения норматива ликвидности для банков.

Как ранее передавало ИА Регнум, 21 марта Банк России на очередном заседании совета директоров в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Набиуллина отметила, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки уменьшилась. По ее словам, решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году.