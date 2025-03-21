Суджанский район, Курская область, 21 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуированы 564 человека. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«МЧС России продолжает оказывать помощь жителям приграничного района Курской области. Людей оперативно доставляют в ПВР (пункт временного размещения), где им оказывается всесторонняя помощь, в том числе по восстановлению документов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что в безопасных районах с местными жителями работают психологи МЧС, а также специалисты из других ведомств.

Как передавало ИА Регнум, в период 19–20 марта из Суджанского района были перемещены 19 человек. Отмечалось, что в 67 пунктах временного размещения на данный момент проживают свыше 6 тыс. местных жителей.

13 марта российские солдаты освободили город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол, затем 15 марта — расположенные рядом Рубанщину и Заолешенку. Ранее в оперативном штабе региона сообщили, что с 15 марта временно закроют 122 населенных пункта, находящиеся неподалеку сельскохозяйственные и лесные угодья, пока не будут завершены работы по разминированию.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также предупредил жителей приграничья, что риски угрозы жизни и здоровью сохраняются, поэтому на данный момент небезопасно возвращаться в свои дома. Он подчеркнул, что ВС РФ потребуется время на отодвигание линии боевого соприкосновения на безопасное для Курского региона расстояние и на разминирование территории.