Москва, 21 марта, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 21 марта опубликовало снятое дроном видео, как из Курской области убегает боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), использовавший для маскировки куст.

Кадр из видео

«Во время воздушной разведки в Сумской области наши операторы БПЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как украинский военный бежит по голому полю, прикрывшись сверху зелеными ветками.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ 14 опубликовало видео ударов дронами по колонне украинских военных, отступающих из Курской области. Операторы БПЛА уничтожили четыре автомобиля противника.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта сообщил, что российская армия завершает разгром формирований ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Российские бойцы за последнее время провели ряд стремительных, дерзких и эффективных операций, отметил глава государства.

По данным на 21 марта, ВСУ на курском направлении с начала вторжения в регион потеряли более 69 120 военнослужащих, 400 танков и другую военную технику. За последние сутки российские бойцы ликвидировали более 240 украинских военных, танк, боевую машину пехоты, четыре бронемашины, 14 автомобилей и восемь минометов.