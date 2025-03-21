Москва, 21 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Заявления Киева после подрыва газоизмерительной станции «Суджа» вновь показали, насколько стоит доверять киевскому режиму. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кадр из видео

Он отметил, что сегодня в публичном информационном поле все могли увидеть кадры с горящим трубопроводом станции.

«И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление. Но это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму», — сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на видео, опубликованном в Telegram-канале ведущего.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Минобороны подчеркнули, что подрыв был преднамеренным. Ранее украинская армия использовала объект как безопасный логистический пункт, а при отступлении уничтожила его.

Киевский режим уже не первый раз нарушает договоренность о прекращении ударов по энергообъектам, о которой 18 марта условились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Российский лидер сразу же дал Вооруженных силам РФ приказ о приостановке атак на энергообъекты. После этого ВС РФ сбили семь своих дронов, направляющихся в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

При этом ВСУ ночью 19 марта нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила нарушение договоренности Зеленским. По ее мнению, так он показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.