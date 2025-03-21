Лондон, 21 марта, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Великобритания интенсифицирует работу по формированию «миротворческих сил» для отправки на Украину. Об этом 21 марта заявил представитель премьер-министра страны Кира Стармера.

U. S. Army/Global Look Press

«Мы продолжим ускорять темп и масштабы операционного планирования. Мы обговариваем детали и внимательнее изучаем структуру будущих сил», — приводит его слова Reuters.

Он добавил, что британские военные планировщики встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить круг действий воинского контингента, который может быть отправлен на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта газета Telegraph написала, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет отправить европейских военных на Украину под видом миротворцев ООН. По данным издания, Макрон и Стармер совместно прилагают усилия по привлечению стран ЕС к отправке войск. При этом британский премьер начинает менять свою позицию с полноценного присутствия европейских военных на воздушную и морскую поддержку киевского режима.

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард 20 марта заявил, что Лондон может направить на Украину свои войска с восточных рубежей НАТО. По его словам, в странах Прибалтики базируются около 2,6 тыс. британских военнослужащих. При этом он подчеркнул, что Стармер не поддержит эту идею, если не будет поддержки США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в феврале отметил, что Россия не давала согласия на отправку иностранных войск на Украину, а для размещения миротворцев требуется одобрение обеих сторон конфликта. Он назвал эту инициативу лукавой попыткой снова накачать киевский режим оружием.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта по телефону обсудили урегулирование украинского кризиса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что в этом разговоре тему возможной отправки миротворцев никто не поднимал.