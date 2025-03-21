Москва, 21 марта, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Заявления из Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, абсурдны. Об этом 21 марта в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Синицын/ТАСС

В ночь на 21 марта ВСУ, отступая, подорвали газоизмерительную станцию «Суджа» на приграничной территории Курской области. Минобороны РФ назвало такой шаг намеренной провокацией Киева наряду с недавними нападениями на энергетическую инфраструктуру России.

«Суджу, вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры, кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят в этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что подобные заявления лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонных переговоров 18 марта обсудили среди прочего ситуацию на Украине. Американский лидер выступил с инициативой по прекращению ударов по энергетическим объектам. Путин со своей стороны поддержал данное предложение и дал Вооруженным силам РФ соответствующий приказ. Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников. Вооруженные силы Украины, напротив, той же ночью нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте.

Тогда Песков обратил внимание на то, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна.

На нарушение договоренности Зеленским указала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, так он показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.