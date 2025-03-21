Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Один человек погиб, двое пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Белгород, 21 марта, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом 21 марта заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава области в Telegram-канале.
В том же поселении тяжелые ранения получил другой мужчина. Попутный автомобиль доставил пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья в Ракитянскую ЦРБ. Позднее его переведут в областную клиническую больницу.
В районе хутора Лобковка Валуйского округа в результате детонации беспилотника ранен мужчина. С осколочными непроникающими ранениями грудной клетки и осколочными ранениями ног его привезли в Валуйскую ЦРБ. После оказания медпомощи мужчину переведут на амбулаторное лечение.
Как сообщало ИА Регнум, 20 марта три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Дрон ударил по движущемуся автомобилю на участке автодороги Графовка — Репяховка, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Ещё один БПЛА атаковал служебный автобус на дороге Святославка — Илёк-Кошары. Пострадала супружеская пара, которую госпитализировали.
Вечером 17 марта один человек пострадал в результате атаки украинских БПЛА на Белгород и Белгородский район. У 18-летнего молодого человека минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое.