Белгород, 21 марта, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом 21 марта заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграм канал «Настоящий Гладков» (t. me/vvgladkov)

«В хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава области в Telegram-канале.

В том же поселении тяжелые ранения получил другой мужчина. Попутный автомобиль доставил пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья в Ракитянскую ЦРБ. Позднее его переведут в областную клиническую больницу.

В районе хутора Лобковка Валуйского округа в результате детонации беспилотника ранен мужчина. С осколочными непроникающими ранениями грудной клетки и осколочными ранениями ног его привезли в Валуйскую ЦРБ. После оказания медпомощи мужчину переведут на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Дрон ударил по движущемуся автомобилю на участке автодороги Графовка — Репяховка, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Ещё один БПЛА атаковал служебный автобус на дороге Святославка — Илёк-Кошары. Пострадала супружеская пара, которую госпитализировали.

Вечером 17 марта один человек пострадал в результате атаки украинских БПЛА на Белгород и Белгородский район. У 18-летнего молодого человека минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое.