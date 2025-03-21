Москва, 21 марта, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Вашингтон вывел из-под санкций криптовалютный сервис TornadoCash, одним из основателей которого является россиянин Роман Семенов. Об этом 21 марта заявили в пресс-службе министерства финансов США.

Global Look Press

«По итогам анализа юридических и политических вопросов, связанных с применением финансовых санкций к деятельности в новых технологических и правовых условиях, мы приняли решение снять экономические санкции с Tornado Cash», — говорится в заявлении.

Тем не менее ведомство выразило обеспокоенность случаями отмывания денег через цифровые активы в пользу КНДР и заявило, что будет отслеживать подобные транзакции.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года американское министерство юстиций предъявило обвинение Семенову в отмывании $1 млрд, в том числе для северокорейских хакеров, через криптовалюту. Вашингтон назвал его одним из основателей сервиса Tornado Cash и ввел против него санкции.

По мнению министерства, Семенов участвовал в материальной поддержке криптосервиса и хакерской группировки Lazarus Group, которая, по американским данным, финансируется из Пхеньяна. Другой основатель Алексей Перцев был арестован в Нидерландах годом ранее.