Москва, 21 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Народный артист России, джазмен, пианист Даниил Крамер 21 марта рассказал, что после начала спецоперации получал из Киева письма с угрозами расправы.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Раньше пианист часто ездил с концертами по Европе. С началом пандемии коронавируса турне прекратились.

«Когда началась СВО, ко мне начали потоком поступать письма с вопросом: «Когда ты уедешь?» — рассказал Крамер «РИА Новости».

Никому из писавших ему не приходило в голову, что он останется в России. Его спрашивали лишь о сроках отъезда.

«Когда я написал, что не собираюсь уезжать, вот тогда началось. Мне даже из Киева написали: «Когда ты приедешь в Киев, не забудь взять с собой полиэтиленовый мешок, чтобы было, в чем тебя обратно отправить по частям», — рассказал Крамер.

В настоящее время в планах пианиста поездки в новые регионы России.

«Как только будет такая возможность, без всякого сомнения я поеду к людям. Раз люди не хотят жить без культуры, то кто, как не я?» — отметил он.

Артист также признался, что ему было приятно получить благодарность и памятный знак от Министерства обороны России после поездки в Сирию, где он выступал перед ранеными российскими военными в госпиталях.

«Я получил массу впечатлений и много выводов для себя сделал», — отметил Крамер.

Советский и российский джазовый пианист, педагог, композитор и продюсер Даниил Крамер 21 марта празднует 65-летие.

Крамер является арт-директором многих российских джазовых фестивалей — в Самаре, Саранске и Екатеринбурге. Заведует эстрадно-джазовой кафедрой в Институте современного искусства в Москве. Занимается организацией и проведением профессиональных джазовых конкурсов в России. В 2012 году Крамер был удостоен звания народного артиста России.

В 2023 году Крамер рассказал, что в ряде европейских стран усилилась русофобия. Ему лично приходилось сталкиваться с откровенной ненавистью из-за того, что он из России. Артист также рассказал, что за рубеж в последнее время ездит только в Сирию.