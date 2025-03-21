Москва, 21 марта, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 21 марта заявила, что нормально относится к шуткам о себе.

ПРЕСС-СЛУЖБА БАНКА РОССИИ

«Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — ответила она на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По мнению Набиуллиной, для шуток почти всегда есть место.

Как передавало ИА Регнум, совет директоров Банка России 21 марта третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Набиуллина при этом отметила снижение вероятности дальнейшего ее повышения.

Глава ЦБ также сообщила, что в российской экономике прекратились резкие колебания, видны признаки постепенного снижения напряженности на рынке труда. При этом в Центробанке пока не обсуждают снижение ключевой ставки, так как рано говорить об устойчивом снижении инфляции.

Издание Politico в рейтинге самых влиятельных женщин 2023 года назвало Набиуллину «разрушителем года». Наделение ее таким «статусом» объяснили тем, что политика ЦБ РФ неоднократно удерживала рубль от падения, а также не позволяла разрушить российскую экономику.