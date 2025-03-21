Вашингтон, 21 марта, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер, глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что ожидает судебного преследования в отношении сотрудников Пентагона, намеренно «сливающих» ложную информацию газете The New York Times (NYT).

Global Look Press

«New York Times — это чистая пропаганда. Кроме того, я с нетерпением жду судебного преследования тех сотрудников Пентагона, которые злонамеренно сливают в NYT ложную информацию», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Маск также выразил уверенность в том, что эти сотрудники американского военного ведомства будут в конце концов найдены.

Бизнесмен прикрепил к своему посту скриншот сообщения президента США Дональда Трампа, в котором тот назвал ложью публикацию NYT, что Пентагон якобы собирается провести для руководителя DOGE брифинг по поводу военных планов Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта газета NYT написала, что глава Пентагона Пит Хегсет, исполняющий обязанности главы объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Сэмюэл Папаро якобы ознакомят Маска с секретными планами действий США на случай потенциальной войны с Китаем. Утверждалось, что на брифинге бизнесмену якобы покажут 20–30 слайдов презентации на эту тему.

Позднее в этот же день Хегсет опроверг информацию о намерении Пентагона провести секретный брифинг для Маска, назвав такие сообщения фейковой новостью. Глава Белого дома, в свою очередь, назвал «вздором» это сообщение NYT.