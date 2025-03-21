Москва, 21 марта, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Количество украинских пленных серьезно превышает число российских. Об этом рассказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, чьи слова приводятся в документе, размещенном в Telegram-канале МИД РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Гораздо больше пленных находятся у нас, и которых мы взяли сейчас, во время курской операции», — говорится в докладе, опубликованном 20 марта.

Мирошник добавил, что многие российские бойцы, вернувшиеся из плена, рассказывали, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть «секретные тюрьмы», пыточные помещения и тайные захоронения.

Дипломат заявил, что украинцы часто издеваются над военнопленными.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта Россия и Украина в ходе очередного обмена военнопленными передали друг другу по 175 человек. Всех бойцов по возвращении в РФ направили для лечения и реабилитации в медицинские учреждения Минобороны. Российская сторона также в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

Перед этим Россия и Украина обменивались пленными 5 февраля по схеме 150 на 150, российские бойцы возвращались на Родину через Белоруссию. Также обмен пленными состоялся 15 января, Москва и Киев передали друг другу по 25 военнослужащих.