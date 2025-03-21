Минск, 21 марта, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Информация о том, что сотрудники белорусских правоохранительных органов избили российского стендап-комика Артемия Останина при задержании, не соответствует действительности. Об этом 21 марта сообщил заместитель министра внутренних дел Белоруссии, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

Суды общей юрисдикции города Москвы Артемий Останин

«При задержании, при доставлении, этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось», — отметил Казакевич в видео, опубликованном в Telegram-канале МВД Белоруссии.

По его словам, действия силовиков полностью соответствовали национальному законодательству.

Замминистра уточнил, что 17 марта в аэропорту Минска белорусские правоохранители задержали Останина, который находился в розыске по запросу российских коллег. В России он обвиняется в совершении преступления по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Казакевич добавил, что после задержания Останин был признан нежелательным лицом в Белоруссии и принудительно выслан в Россию. На границе с РФ его передали российским правоохранителям.

Как передавало ИА Регнум, в соцсетях появилось выступление Останина, в котором он высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации. СК 18 марта возбудил в отношении него уголовное дело о разжигании ненависти.

Позднее Останина задержали при попытке покинуть территорию России и доставили в Москву. Белорусские силовики при задержании вручили ему мясорубку, это была отсылка к еще одной издевательской шутке комика про бойцов СВО.

Стендапер в ходе допроса извинился за оскорбительные слова. Также он заявил, что у него якобы не было цели оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства.

19 марта суд арестовал Останина на один месяц и 27 суток. При этом прокуратура выступила против заключения комика под стражу. По словам представителя ведомства, избранная мера избыточная и неоправданно жесткая. Сам комик просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест, при этом он не признал вину в разжигании ненависти к участникам СВО.