Москва, 21 марта, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Центральный банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на переводы средств за рубеж. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении на сайте.

Также россиянам и физлицам-нерезидентам из дружественных стран разрешается в течение месяца перевести в зарубежные банки не более $1 млн или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте.

Работающим в России иностранцам разрешается переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Это относится к представителям дружественных и недружественных стран. Физлицам из недружественных стран, которые не работают в РФ, и юрлицам из этих государств все также запрещено переводить деньги за границу.

Ограничения будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно.

Как передавало ИА Регнум, Банк России ввел ограничения на переводы за границу 1 апреля 2022 года для поддержания финансовой стабильности в стране. Потом регулятор неоднократно продлевал эти меры, последний раз их ввели на срок до 31 марта 2025 года.