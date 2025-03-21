Москва, 21 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Режиссер Иван Вырыпаев и экс-музыкант «Короля и Шута» Александр Балунов внесены в реестр иноагентов. Об этом сообщил 21 марта Минюст России.

В ведомстве отметили, что Вырыпаев принимал участие в создании материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц. Также он причастен к созданию и распространению материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», — отметили в Минюсте.

В ведомство добавили, что Вырыпаев является совладельцем иностранных организаций и проживает за пределами России.

Балунов также участвовал в создании материалов иностранных агенто и признанных в РФ нежелательных международных организаций. Он распространял недостоверную информацию о российской власти, политике страны, фейки о Вооруженных силах РФ, выступал против СВО. Балунов сейчас проживает за рубежом.

Также в список иностранных агентов включен уличный художник Станислав Комиссаров.

«Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

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