Анкара, 21 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Действия протестующих из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу являются незаконными и недемократическими. Об этом 21 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Global Look Press

«Турция не является страной улиц, и она не сдастся перед лицом уличного терроризма», — процитировало его агентство Anadolu.

Он отметил, что нападениями на полицию, а также угрозами прокурорам и судьям в Турции ничего невозможно добиться. Подобные действия не сокрушат демократию, подчеркнул президент.

Эрдоган подчеркнул, что власти не потерпят попыток терроризировать страну и нарушать ее спокойствие, посягая на стабильность народа. Призывы к выходу на улицы он назвал тупиковым решением.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 марта Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Несмотря на запрет уличных акций, последовавший от властей в Стамбуле, Анкаре и других турецких городах, тысячи людей вышли на митинги. Лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озел перед протестующими в Стамбуле назвал арест мэра «попыткой переворота».

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что протесты в Турции являются суверенным делом государства и не станут поводом для разговора президента РФ Владимира Путина и Эрдогана.