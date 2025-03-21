Самара, 21 марта, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Экс-замглавы Самары и близкий друг бывшего мэра города убитого Виктора Тархова Александр Кузнецов опроверг новости о подготовке похорон супругов Тарховых. Об этом он 21 марта рассказал в беседе с «РИА Новости».

Ранее несколько Telegram-каналов распространили сообщение о том, что близкие друзья Тарховых якобы готовят похороны и церемонию прощания с Тарховыми, а юристы семьи собирают документы для официального признания супругов умершими.

«Это вранье полное. Я просто сейчас не могу назвать фамилию этого негодяя (организатора. — Прим. ред.). Мне тоже были звонки с Новокуйбышевска, мне говорят: Семенович, это ты тут организовываешь? Окститесь, ребят, вы что. У Виктора Александровича остались друзья, мы похороним его с честью и с достоинством», — заявил Кузнецов.

Он добавил, что общался с сотрудниками СК, которые сказали, что никаких похорон не может быть, пока не завершится следствие. Друг убитого подчеркнул, что сейчас, когда тела еще не найдены, говорить о похоронах просто неправильно.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор и Наталья Тарховы перестали выходить на связь в конце декабря. В январе их знакомый обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. В квартире Тарховых нашли фрагменты тел.

По подозрению в убийстве супругов задержали их внучку Екатерину. Выяснилось, что она продала машину родственников и в течение месяца отправляла СМС-сообщения с телефонов деда и бабушки.

По решению суда Тархову 5 февраля заключили под стражу. 28 февраля она призналась в убийстве. Фигурантка пояснила, что действовала из корыстных побуждений и отравила родственников, после чего заморозила их тела при помощи азота, а ее знакомый помог расчленить тела и раскидать их по мусорным контейнерам в Самаре. Предполагаемого соучастника убийства объявили в розыск.