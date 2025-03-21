Москва, 21 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

Алексей Дружинин/РИА Новости

«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества… Условлено предпринимать скоординированные усилия, направленные на наращивание инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта», — говорится в заявлении.

Отмечалась необходимость обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, а также оказания гуманитарной помощи ее народу. Кроме того, была выражена озабоченность возобновлением вооруженного конфликта в Газе и готовность двух стран участвовать в деэскалации напряженности.

В Кремле также заявили, что российский лидер поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что Россия работает над организацией морских контейнерных линий в Катар. Он добавил, что организация таких перевозок позволит бизнесу сократить издержки. По его словам, страна также рассматривает Катар в качестве перспективного участника транспортного коридора «Север — Юг».

В тот же день Мантуров сообщил, что Москва готовиться увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Доху, в том числе халяльной. По его словам, на данный момент в товарообороте двух стран преобладают зерновые, в частности, пшеница и ячмень. Он также отметил, что Россия рассматривает возможность локализации там производства лекарственных средств.