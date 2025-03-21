Вашингтон, 21 марта, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Экс-президент США Джо Байден собрался вернуться в политику. Об этом 21 марта заявил телеканал NBC News.

Global Look Press

«По словам близких к нему людей, Байден сказал некоторым лидерам демократов, что будет собирать средства, проводить кампании и делать все необходимое, чтобы демократы смогли вернуть утраченные позиции, пока администрация [нынешнего президента США Дональда] Трампа сворачивает программы, которые партия разрабатывала», — говорится в материале.

Отмечается, что в прошлом месяце Байден встретился с председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил свою помощь в восстановлении жизнеспособности партии на фоне опросов, демонстрирующих падение ее популярности. Тем не менее авторы статьи указывают на отсутствие заинтересованности демократов в предложении бывшего президента.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Байден заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Затем газета The Washington Post сообщила, что экс-глава Белого дома сожалеет о своем отказе, так как, по его мнению, смог бы обогнать Трампа.

Ранее 20 января Трамп после своей инаугурации раскритиковал Байдена за решение о помиловании ряда лиц, в том числе чиновников и тех, кто расследовал обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года и давал показания. Бывший президент также смягчил приговоры около 2,5 тыс. осужденных по делам о наркотиках и тех, кому нынешний американский лидер угрожал уголовным преследованием. 17 марта Трамп объявил недействительными помилования Байдена из-за того, что их подписали автоматическим устройством, воспроизводящим подпись.