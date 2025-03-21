Йошкар-Ола, 21 марта, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение на складе в поселке городского типа Приволжский в Марий Эл, где ранее вспыхнул крупный пожар. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«На складе в Марий Эл ликвидировано открытое горение. Пожарные МЧС России проливают и разбирают конструкции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре площадью 2 тыс. кв. метров на складе в Приволжском. В работах по ликвидации возгорания принимали участие 54 человека и задействовали 16 единиц техники. По предварительным данный, в результате пожара никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь вспыхнувшего на мусорном полигоне в Новороссийске пожара сократилась до 1700 кв. метров. Отмечалось, что ведется проливка водой и отсыпка грунтом очагов возгорания. На тот момент было завезено более 34,1 тыс. кубометров грунта.