Париж, 21 марта, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо отстранить от власти из-за ложных заявлений об угрозе, якобы исходящей от России. Об этом 21 марта заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Global Look Press

«Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезть в карманы французов. Его отстранение от должности — это жизненно важная необходимость», — написал политик в соцсети X (бывш. Twitter).

Многие в комментариях поддержали этот призыв. Пользователь под ником Line Gobbo назвал заявление Дюпон-Эньяна очевидным. GUYARD Frédéric добавил, что это Макрон является главной угрозой Франции.

«К сожалению, Франция, похоже, гораздо более коррумпирована, чем Соединенные Штаты. Макрон — лишь одна из голов, которую предстоит снести. По сути, это просто марионетка», — написал Fred Nyc.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Макрон назвал Россию угрозой для всей Европы. Президент призвал начать обсуждать тему защиты Старого Света с помощью французского ядерного оружия. Он также не исключил, что США могут оказаться не на стороне ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 марта обвинила руководство Франции в раздувании мифов о «российской угрозе». Париж болезненно реагирует на стремление Вашингтона и Москвы урегулировать конфликт на Украине и пытается закрепить в сознании французов образ врага, чтобы оправдать резкий рост затрат на военные нужды и втягивание Франции в гибридную войну с Россией, отметила дипломат.

Президент РФ Владимир Путин 28 марта 2024 года в очередной раз опроверг заявления Запада, будто Россия планирует напасть на Европу. Глава государства назвал это чушью и бредом. Раздувание этой истерии нужно для оправдания роста военных расходов, подчеркнул он.