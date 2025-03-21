Москва, 21 марта, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Объединение «Ленкома Марка Захарова» и Центра драматургии и режиссуры (ЦДР) поможет разнообразить творческий процесс. Об этом 21 марта заявил художественный руководитель обоих театров Владимир Панков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. Новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов», — процитировал его ТАСС.

По словам худрука, слияние позволит выработать единую линия развития для молодых актеров и режиссеров. ЦДР присвоят статус структурного подразделения «Ленкома». Глеб Гришунин сохранит место директора организации, уточнил Панков.

Он подчеркнул, что изменения не повлияют ни на коллектив, ни на основу репертуара «Ленкома». Культовые постановки сохранят, а Панков станет художественным руководителем объединения.

Художественный руководитель добавил, что, несмотря на разную специфику театров, каждый из них представляет собой авторский проект с репертуаром, отражающим творческое лицо коллективов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Панков был назначен новым художественным руководителем «Ленкома». Пост директора занял Дмитрий Берестов. Глава департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин призвал новое руководство не производить резких изменений в работе учреждения. Он подчеркнул, что коллектив должен и дальше стабильно работать. Глава департамента пожелал Панкову и Берестову успехов в творческой деятельности.

После смерти в 2019 году Марка Захарова, который на протяжении 46 лет был худруком театра, на этой должности никого не было. Вопросы управления учреждением решались президентом театра Марком Варшавером.