Нарьян-Мар, 21 марта, 2025, 17:18 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе (НАО) администрации представили временно исполняющего обязанности губернатора региона Ирину Гехт. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе правительства НАО.

Kremlin.ru

Нового руководителя округа представил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

«Вы имеете богатый опыт работы в органах власти, в том числе в Совете Федерации. Я уверен, что ваши управленческие навыки, компетентность и чувство ответственности помогут вам в решении поставленных руководством страны задач», — отметил Гуцан.

На встрече также присутствовали бывший губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, депутаты регионального законодательного собрания, члены правительства НАО.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа 18 марта. В указе отмечается, что глава государства поручил Гехт возглавить регион в связи с тем, что губернатор Бездудный подал заявление об отставке.

До этого Гехт была председателем правительства Запорожской области. Кроме того, она окончила образовательную программу «Школа губернаторов».

О своем уходе с поста губернатора Бездудный сообщил также 18 марта. Он добавил, что собирается на новую работу. Чиновник подчеркнул, что в течение шести лет нахождения в этой должности он в первую очередь заботился о жителях региона и стремился многое сделать для его развития.