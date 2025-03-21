Херсон, 21 марта, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Пять мирных жителей получили ранения за сутки в результате обстрелов Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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«За последние 24 часа в результате киевской агрессии ранены пять мирных жителей Херсонской области», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо сообщил, что в городе Алёшки при артобстреле жилого сектора пострадала женщина 1950 года рождения. Еще два человека получили ранения из-за массированной атаки дронов по Алёшкинскому округу. Кроме того, в селе Песчаном Новокаховского городского округа пострадали двое мужчин 1981 года рождения.

Глава региона отметил, что все раненые госпитализированы.

Также ВСУ обстреляли Горностаевку, Днепряны, Каховку, Казачьи Лагеря, Каиры, Корсунку, Князе-Григорьевку, Михайловку, Малокаховку и Новые Лагеря. Там обошлось без пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. На рынке в тот момент находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения. 15 марта из-за атаки ВСУ на Алёшки и село Первомаевка погибли двое мирных жителей, еще три человека получили ранения.

17 марта в результате удара ВСУ по селу Рыбальче в Херсонской области ранение получил ребенок 2017 года рождения. Артиллерийский снаряд попал в жилой дом.