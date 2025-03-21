Москва, 21 марта, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Российский бизнес переносит сроки реализации инвестиционных проектов. Об этом 21 марта заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что, несмотря на перенос сроков, начатые проекты не останавливаются, в частности, из-за накопленной ранее прибыли.

«По итогам 2024 года финансовый результат компаний снизился. Но по историческим меркам объем прибыли достаточно высокий — как в целом по экономике, так и в большинстве секторов. И сегодня эта прибыль может быть источником финансирования инвестиционных проектов», — отметила она на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, 23 января дочерний банк МСП, размещающий свои облигации на Московской бирже, рассказал, что совокупный объем выпусков при его участии составил 8,2 млрд рублей, почти в три раза больше уровня 2023 года.

Отмечалось, что малый и средний бизнес нуждается в господдержке и механизмах стимулирования для выхода на долговой рынок. Также интерес бизнеса к привлечению финансирования инструментами фондового рынка вырастет в среднесрочной перспективе, уточнили в банке.