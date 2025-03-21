Москва, 21 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов оценил вклад компании «Роснефть» в российскую экономику в 10 трлн рублей. Это означает, что компания обеспечила более четверти (27,2%) доходов федерального бюджета.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Данная сумма складывается из налогов и иных платежей, которые уплатила компания, а также налогов и платежей, которые платят партнеры и подрядчики «Роснефти», написал эксперт в своей колонке для газеты «Ведомости».

По мнению Андрианова, стоит также учитывать капитальные затраты «Роснефти» в размере почти 1,5 трлн рублей. В эту статью входят средства, которые компания вкладывает в инфраструктурные объекты, формируя и рабочие места, и способствуя развитию регионов. Кроме того, эксперт учитывает различные процентные платежи, в основном государственным банкам. Их сумма достигает 700 млрд рублей. Также эксперт подсчитал, что платежи в в адрес государственных монополий, таких как РЖД, «Газпром», «Транснефть», составляют еще 700 млрд рублей.

Эксперт подчеркнул, что ассигнования, к примеру, на медицину в бюджете 2024 года составили 6,7 трлн рублей, на образование — 1,55 трлн рублей, в том числе на реализацию госпрограммы «Развитие образования» — 575,2 млрд рублей.

Для сравнения эксперт привёл такие данные: суммарный объем налоговых платежей за 2024 год, которые обеспечили финансовый, горно-металлургический, энергетический секторы, химическая и алмазная промышленности, а также связь и коммуникации равняется лишь 6,6 трлн рублей!

При этом в нефтяной отрасли значительная часть выручки и финансового результата изымается в пользу государства. За последние пять лет уровень налоговой и тарифной нагрузки на финансовый результат в нефтяном секторе составил около 80%. Данный уровень выше показателей налоговой нагрузки прошлого года в таких отраслях, как финансовая (28%), горно-металлургическая (41%), химическая промышленность (33%). Соответственно, компании из этих отраслей вносят значительно меньший вклад в бюджет, считает Адрианов.

Эксперт напомнил, что нефтяная отрасль обладает достаточно высоким мультипликативным эффектом, то есть каждый рубль, вложенный в нее, обеспечивает около полутора рублей инвестиций в другие сферы экономки. Именно поэтому нефтяные компании являются главными потребителями многих видов продукции высоких переделов, а в ряде случаев выступают якорными заказчиками при организации новых ультрасовременных производств.

Пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть» Михаил Леонтьев отметил, что налоговая нагрузка на нефтяную отрасль самая высокая в мире и самая высокая межотраслевая внутри России. Как он пояснил в своем комментарии для радио «Бизнес FM», российский финансовый сектор дает возможность привлекать средства под 30% годовых, в то время как его налоговая нагрузка составляет 26%.

Как сообщало ранее ИА Регнум, выручка «Роснефти» в 2024 году увеличилась на 2,7% и достигла рекордного уровня в 10,1 трлн рублей. По приросту выручки за год «Роснефть» далеко опережает большинство международных нефтегазовых компаний. Таких показателей «Роснефть» смогла добиться в условиях ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, усиления санкций, ухудшения режима налогообложения, роста тарифов естественных монополий, увеличения затрат на обеспечение антитерростической безопасности, а также беспрецедентного роста процентных ставок.